拜登趁華內外交困悍出招　中美晶片戰再起波瀾｜伽羅華

美國總統拜登早前多次稱，希望今年11月在美APEC峰會中能與中國國家主席習近平會面，但上周三（9日）總統拜登突然簽署限制美對華軍事投資的行政命令，並稱是平衡美國國安及商業利益，美方刻意在拜習會前出重招，示威意味濃厚。

拜登翌日在一次政治籌款活動提到中國經濟疲軟及習近平面對的挑戰，揚言「在許多情況下，中國是一顆定時炸彈，」，又指中國的青年失業率居高不下，勞動力老齡化等問題。近日華北遭遇大洪災，經濟損失巨大，7月經濟情況內外交困，一方面通脹錄得兩年半以來首次的負數，正式揭開經濟進入通縮年代，另方面出口按年連跌三個月，7月跌幅更達14.5%的雙位數，拜登選擇此時出招，有趁中方勢弱施壓的考慮。

雖然拜登的行政命令看似殺氣騰騰，但實際他對中方也留了後手，一則沒有列明措施生效日期，二則遭禁止技術範圍僅僅包括人工智慧（AI）、量子計算和專門為軍事或情報用途設計的先進半導體，例如能夠破譯密碼的量子計算機及具AI功能的戰鬥無人機，很多中美合作科研項目未受今次行政命令牽連，已經讓中美商科技界暫舒一口氣。

禁令影響較預期寬鬆 且未訂生效日

老謀深算的拜登的後手當然不止於此，他指示財政部長耶倫及商務部長雷蒙多擬出具體操作範圍，由對華鴿派的耶倫及鷹派的雷蒙多的組合去制訂遊戲規則，美方希望先觀察中方有何反制手段，再緩而圖之，亦可應對來自共和黨要求拜登對華強硬的政治壓力。

一如預期，中國商務部周四（10日）指摘美方行動偏離了市場規範，擾亂全球供應鏈和貿易。中國外交部也抨擊美國「公然的經濟脅迫和技術欺淩」，並稱將採取行動保護自身權利。事實上，北京此前已在晶片業其他領域進行反制，例如對中國具有重大影響力的關鍵材料（如鍺、鎵等特定材料）實施更多出口限制。

今次美方制裁範圍是去年9月美國政府針對中俄的高端AI晶片（即GPU）禁售令的後續行動，在這兩次禁令，美方都稱是避免此類晶片用作軍事用途。上次禁令也列明付運至香港的AI晶片受到一定影響，但限制日期與中國內地有所差別，而今次港澳則與中國等同對待。

Nvidia與AMD是美國兩家對華出口的重要晶片商，禁令讓兩者股價過去五日分別跌9.5%及7.6%，其中Nvidia股價跌近400美元關，距離近日高位475美元累跌16%。

Nvidia降級版傳被禁 內地GPU遭炒貴三倍

去年禁令已讓Nvidia兩款高端GPU晶片A100及算力更強大的H100無法對華出口。當時Nvidia推出專為中國市場而設的A800（A100降級版）及H800（H100降級版），800系列據稱都已獲得拜登政府放行，但兩款晶片近日亦傳遭商務部暫緩輸華，這對Nvidia在華業務影響至大，美國商務部未有回應，但應該是等待今次美方新禁令細則出台。

圖為一張2023年3月6日拍攝的設計圖片中，帶有顯示英偉達NVIDIA（又譯輝達）徽標的智能手機置於主機板上。（Reuters）

在去年AI晶片禁令中，俄烏戰爭是一個重要考慮因素。雖然Nvidia與AMD都沒有俄國客戶，但考慮到中俄雙方關係密切，為避免中方將其敏感科技轉移至俄方，或直接用來制造攻擊美方或其盟友的軍事武器，美方一併將中俄列入出口限制的範圍，但今次禁令打擊對象直指中國。

面對AI晶片禁令，內地AI晶片業只能艱苦經營，開發商寒武紀繼4月後再傳出裁員消息，公司旗下多家關聯公司被美國列入貿易黑名單，其中就包括開發智能駕駛晶片的行歌科技，自上市6年以來，寒武紀累虧41億元（人民幣．下同）。相反，Nvidia特供中國的A800和H800晶片被炒高三倍多，從原來的1.67萬美元，炒高至4.2萬美元，甚至高達7萬美元，反映內地高端晶片市場仍倚賴外國進口。

美方二十大前出重招 冀拖慢華晶片業發展

自去年7月底美國會通過《CHIPS及科學法案》開始，以銀彈利誘外資在美設晶片生產線，條件是未來10年不能在中國等地投資高科技，自此美方不斷向中方開啟戰端，讓人眼花撩亂，連同9月的AI晶片禁令外，拜登政府趁10月中國舉行二十大之前向第三任期的國家領導人習近平送上賀禮，將產品制裁由邏輯晶片擴大至記憶體，最後連美籍法人、公民、甚至綠卡持有者都要被禁止在中國工作，實行釜底抽薪，對美國科企影響固然大，但拖慢中國晶片業發展落後美國7至10年，對中方打擊亦非常沉重。

美方對華的晶片戰並非單打獨鬥，這也是拜登政府一直採取的外交路線，就是聯結盟友圍堵中俄等反西方陣營，今年中美國有意與台灣、日本、南韓組成Chip 4聯盟，希望降低中方在晶片業供應鏈的影響力，但這項設想未必湊效。高端晶片業市場雖由Chip 4主導，卻非壟斷，要完全擠排中方的代價也非常大。

反而，荷蘭光刻機商ASML對華半導體出口管制擴大至設備維修（包括成熟制程的DUV光刻機），以及日本於7月23日起針對不友好國家（又是針對中國）作出晶片生產設備、化學物料及技術出口限制，上述舉措對中國40納米或以下等成熟制程的晶片生產將造成嚴重影響，甚至影響包括家電及電動車所需零部件供應。面對美方排山倒海的晶片制裁措施，中方會如何作出反擊？會否影響拜習會的舉行？相信短期內很快揭盅。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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