華置青年仲學舍首階段申請周五截止　合適申請者最快9月初可入住

撰文：張偉倫
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華人置業（0127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍，為18至30歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。首階段申請將於8月18日（本周五）截止，歡迎有興趣人士，透過網上表格提交申請。

自從仲學舍於8月初接受申請，行政總裁﹑人稱甘比的劉陳凱韻與工作人員上周起與申請人面試，預計首批合適的申請者將於下周簽約，並最早於9月初入住。

申請者主要看中仲學舍位於九龍區的優越位置，方便其上班，而且租金吸引之餘，更已經包括水費、電費及上網費等。

甘比上周與申請者交流，了解他們入住的原因，以及對於參與公益活動的熱誠：「集團希望透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間、發展新技能和擴闊視野，特別希望他們回饋社區。由於申請人數眾多，我們會加緊面試，然後盡快安排合適者入住。期望未來大家一起努力，共同建設一個更和諧美好的社區。」

仲學舍提供最多84個宿位。共享空間的基本設備一應俱全，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。每個宿位的平均租金約 3,000元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。

華置青年宿舍仲學舍獲逾千查詢　甘比稱樂意助年青人安居樂業劉葉淑婉紀念慈善基金與華置合作推青年宿舍仲學舍　提供84個宿位
華人置業集團
陳凱韻（甘比）