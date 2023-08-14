華置青年仲學舍首階段申請周五截止　合適申請者最快9月初可入住

華人置業（0127）與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出仲學舍，為18至30歲的香港在職或自僱青年提供獨立生活空間。首階段申請將於8月18日（本周五）截止，歡迎有興趣人士，透過網上表格提交申請。



自從仲學舍於8月初接受申請，行政總裁﹑人稱甘比的劉陳凱韻與工作人員上周起與申請人面試，預計首批合適的申請者將於下周簽約，並最早於9月初入住。

申請者主要看中仲學舍位於九龍區的優越位置，方便其上班，而且租金吸引之餘，更已經包括水費、電費及上網費等。

甘比上周與申請者交流，了解他們入住的原因，以及對於參與公益活動的熱誠：「集團希望透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間、發展新技能和擴闊視野，特別希望他們回饋社區。由於申請人數眾多，我們會加緊面試，然後盡快安排合適者入住。期望未來大家一起努力，共同建設一個更和諧美好的社區。」

仲學舍提供最多84個宿位。共享空間的基本設備一應俱全，包括大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機及多款益智桌上遊戲等。每個宿位的平均租金約 3,000元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。