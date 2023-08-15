萬洲上半年生物公允值調整前溢利3.8億美元　跌45%　中期息5港仙

萬洲（0288）公布截至今年6月底止中期業績，生物公允價值調整前擁有人應佔利潤為3.83億元（美元‧下同），按年跌45.4%；生物公允價值調整後擁有人應佔利潤為4.2億元，按年跌44.7%。派中期息5港仙。

公司指出期內收入為131.16億元，按跌2.1%，經營利潤按年跌47.23%，計入生物公允價值調整前除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為10.66億元，計入生物公允價值調整後EBITDA為11.13億元，按年分別跌30.8%及30.8%。

公司又指出，期內肉製品銷量為159.7萬公噸，按年跌0.9%，豬肉銷量202.6萬公噸，按年持平。

公司指出於回顧期間，中國的業務表現穩定，歐洲業務實現恢復性增長，美國業務仍然困難。儘管糧食及能源價格開始呈現下降趨勢，但高企的價格水平嚴重影響生產成本。同時，宏觀經濟的不利條件削弱消費信心，從而抑制需求。公司預期，不利的經營環境將繼續在今年若干期間影響公司。因此短期財務表現將會承受壓力。為應對該等挑戰，將專注完善產業價值鏈，將繼續大力推動產品結構轉型和擴大銷售網絡、管理價格及控制成本。亦將利用自身全球佈局的優勢更好地調配資源，並深化協同效應。在管理層團隊上下一心的共同努力下，會在高度不確定的外部環境中爭取最佳業績。