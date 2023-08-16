富融銀行據報大手裁員20人  引入內地員工  回應稱得到股東支持

虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）持續換血。有市場消息透露，該行近日大手裁員，涉及員工約20人，傳內地微眾銀行員工將取代部分職位。該行股東包括騰訊、Hillhouse、工商銀行及港交所等。

富融：得到股東們一致支持

富融銀行回應《香港01》查詢時稱，在銀行戰略升級和業務發展中，需要優秀的金融和科技人才加入團隊，會根據正常程序在市場上進行招聘。

該行表示，為配合銀行戰略升級，優化了現有商業計劃，並得到股東們的一致支持。該計劃將助銀行集中核心資源，服務不斷變化的客戶需求，以實現業務長期可持續發展。當中需涉及組織架構優化和調整以提升營運效能。

該行指，富融銀行將憑藉在金融科技領域的創新優勢，以普惠金融為目標，為客戶提供更多優質便捷的銀行服務，亦將陸續向市場推出新產品。

消息：多個部門接近「團滅」

有網上消息指，多個部門被內部稱為接近「團滅」，包括銀行卡業務、治理轉型部、總裁辦公室、財富管理業務等。市場部主管同樣受影響，由各部門自行決定如何就產品進行推廣。 至於科技部員工，不少據悉被要求轉為合約工。合規、財務、人力資源亦傳有主管級員工被裁。

消息稱，各部門若然有人離職，未必容許作出招聘，需要預留空間引入內地微眾銀行專才，部份更有房屋津貼。