香港國際生物科技展下月舉行 諾獎得主加持 業界冀港聚焦創科發展

本年度香港國際生物科技展（BIOHK2023）將於下月在香港會議展覽中心舉行，由香港生物科技協會主辦，是一個以統合官、產、學、研、投、用六大持份者為目標的國際大平台，屆時將有諾貝爾獎得主 Bruce Beutler 教授等業界精英出席。

被尊為「香港生物科技之父」的生物科技研究院創院院長林文傑博士表示，BIOHK2023 將會和上屆展會一樣，利用香港本身得天獨厚的戰略地位，吸引世界各地生物科技界翹楚聚首一堂，分享自己的研究成果之餘，亦有助於科學知識交流。

他又稱，香港是一個在國際社會上舉足輕重的國際金融中心，秉持着莫大的優勢。不過，全球經濟正朝著創新科技等高端產業發展，故香港若要繼續保持歷來享有的競爭力，必須聚焦創科發展。BIOHK2023 正是以將香港建設成創建國際生物科技中心為終極目標，為本港經濟發展出力。

大量業界翹楚出席 如諾貝爾獎得主、疾控中心主任

屆時諾貝爾獎得主Beutler 教授將擔任 BIOHK2023 主禮嘉賓，和在場人士分享和長壽有關的資訊。他在2011 年憑藉在激活先天性免疫方面的突破性發現獲頒諾貝爾生理學或醫學獎，亦是類風濕性關節炎藥物 Enbrel 的發明家，為史上最暢銷的藥物之一。近年，Beutler 教授創立了 Longevity X，把人工智能、大數據和基因學互相結合，聚焦研發延長人類健康壽命和防範身體機能下降的療法。

據了解，除了上述的 Bruce Beutler 教授外，另外一位較著名的主禮嘉賓就是曾任中國疾病預防控制中心主任的高福院士。他在任時剛好遇上新型冠狀病毒疫情的全國緊急情況，遂籌備、開展疫情防控工作，並和其他國家的公共衛生機構合作，協調全球抗疫策略，對國家、乃至全世界戰勝疫情而言功不可沒。

屆時亦會在展會發表演說岡野榮之教授也是全球生物科技界的關鍵人物之一。岡野榮之教授在日本慶應義塾大學任職，在 2022 年初成功使用誘導性多功能幹細胞（iPS）治療脊髓損傷，比現有復康治療模式帶來更全面、更迅速的療效。這項突破性研究能造福其他脊髓損傷患者，帶來痊癒的希望。

其他較為香港市民熟悉的講者包括曾任疫苗顧問專家委員會的孔繁毅教授、有「腫瘤學的一個傳奇」之稱的莫樹錦教授、首都醫科大學校長饒毅博士等。