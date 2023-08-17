銀娛上季經調整EBITDA 25億元　派特別息20仙　安達仕酒店9月開幕

銀河娛樂（0027）公布截至今年6月底止第2季業績，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為25億元，去年同期錄得LBITDA 3.84億元。季內淨收益為87億元，按年升257%。



公司指出上半年經調整EBITDA為44億元，按年升2,193%。淨收益為157億元，按年升141%，宣布派特別息20仙。

公司指出資產負債表維持高流動性及穩健。截至6月底，現金及流動投資為244億元，淨現金為220億元。

公司主席呂志和於業績公告內指出，從今年1月初澳門通關起至第2季度，公司繼續積極擴充旗下的度假設施以及提升服務水平。這包括銀河國際會議中心及銀河綜藝館於今年4月開始試業。於6月底，新增了一間按照新博彩法例營運的中介人貴賓廳。同時在第2季度引入了一系列全新的餐飲食肆。

他又指出而作為第三期發展的一部份，新的天峰高額投注區及其他非博彩設施已於7月啟業。同時正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。 於8月16日，設有450間奢華套房的澳門銀河萊佛士成功開始試業，為澳門帶來新層次的奢華服務及顧客體驗。萊佛士將推動高端顧客增長，致力配合政府為澳門帶來逗留時間更長的高端旅客的目標。此外，擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於9月開幕。

呂志和亦表示，銀娛正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。