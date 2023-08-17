國泰機票優惠｜10萬個優惠機位下午2時起開售　航點包括倫敦東京

國泰（0293）於今午下午2時至30日下午11時59分，推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位，出發日期為明年1月至6月。



是次優惠涉及航點逾30個長短途航點。其中短線航點包括曼谷（BKK）、重慶（CKG） 、福岡（FUK）、海口（HAK）、杭州（HGH）、首爾（ICN） 、高雄（KHH）、吉隆坡 （KUL）、東京（成田）（NRT）、名古屋（NGO）、北京（PEK）、上海（浦東）（PVG） 、新加坡（SIN）、青島（TAO）、成都（TFU）、台北（TPE） 、西安（XIY） 及廈門（XMN）。

長線則包括阿姆斯特丹（AMS）、班加羅爾（BLR）、布里斯本（BNE）、孟買（BOM）、巴黎（CDG）、德里（DEL）、杜拜（DXB）、法蘭克福（FRA）、約翰內斯堡（約翰尼斯堡）（JNB） 、倫敦（LHR）、墨爾本（MEL）、芝加哥（ORD）、珀斯（伯斯）（PER）、三藩市（舊金山）（SFO）、悉尼（雪梨）（SYD） 及特拉維夫 （TLV）。

國泰指出詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。詳情可以參閱官方網頁。