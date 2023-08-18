泰加保險過去兩年累蝕13億　總資產縮97%　正就除牌申覆核

正停牌的泰加保險 （6161） 一連公布2021年、2022年中期及2022年年度業績報告，其中2021年虧損4.3億元，2022年虧損8.7億元，換言之過去兩個年度合共虧損13.04億元，均不派息。

去年，泰加收入僅26.6萬元，而截至去年底，泰加總資產大跌96.6%至3,003.4萬元，而負債為2.83億元，現金及銀行存款為2,930萬元，較2020年底的9.49億勁縮近97%。

談及業務展望，公司稱近期將致力於阿聯酋及海外其他國家發展國際保險業務及其他保險相關業務。公司並獲得吳宇授出1億元阿聯酋迪拉姆（約為2.13億港元）的無抵押額度用於支持阿聯酋保險業務及其他保險相關業務的發展。為盡快實現公司業務快速發展，公司考慮進行外部債務融資，集資款項將主要用於業務的開展。

外部核數師長青（香港）會計師事務所就泰加業績發表不發表意見，指其未能就此取得充分適當之審核憑證，使其事務所能夠評估相關事項之影響，因而並無其他可執行之審核程序，以就泰加保險之會計記錄及終止合併之限制及真實性，所產生之財務影響取得充足及適當之憑證。

另外，泰加保險於7月26日已向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定之書面申請。公司將於適當時候知會其股東及潛在投資者最新進展。