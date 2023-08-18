冠君產業信託中期每基金分派跌12.6%至9.27仙　預告分派續下跌

朗豪坊母企冠君產業信託（2778）公布截至今年6月底止中期業績，可分派收入按年跌6.17億元，跌12.3%，派發總額為5.55億元，按年跌12.3%，每基金單位分派為9.27仙，按年跌12.6%。



期內整體租金收益為11.68億元，按年跌2.4%，物業收益淨額為9.95億元，跌4.7%。

冠君指出上半年來自花園道3號物業租金收益為6.27億元，按年跌9%，物業收益淨額為5.55億元，跌10.5%。該物業寫字樓部份出租率為82.2%，物業現收租金跌至每平方呎95.3元。

至於朗豪坊辦公樓上半年租金收益為1.74億元，按年跌3.7%，物業收益淨額為1.53億元，跌7%，出租率為92.2%。

朗豪坊商場租金收益為3.66億元，按年升12.3%，物業收益為2.86億元，升10.4%。商場出租率為95%。雖然旅客消費復蘇及本地消費增長帶動朗豪坊商場租戶銷售額增加66.3%，但整體而言商場銷售表現仍遜於疫情前水平。

冠君指出身處不明朗的全球經濟環境，預料整體經營環境仍然充滿挑戰。儘管零售物業的租金收益已從疫情期間的谷底回升，但未必足以彌補兩項寫字樓物業續租租金下跌及較高的融資成本所帶來的損失。預料租金收益和每基金單位分派將於整個2023年持續下滑。