中國主權基金首衝出內地　據報下月在港舉行會議　周小川將出席

管理逾1.2萬億美元資產的中國主權基金「中投公司」（CIC），計劃今年下半年在香港舉行國際諮詢委員會會議，為該基金成立14年來首次在內地以外地方舉行。

據《南華早報》報道，該會議將於下月19日及20日在香港麗思卡爾頓酒店舉行，料吸引逾600人出席，重磅嘉賓包括人民銀行前行長周小川。會議一連兩日閉門舉行，主題為推動全球行業間合作，以至跨境投資如何促進可持續發展。

報道指出，周小川將於論壇首日小組會議上發言，內容有關在分化的世界如何找尋穩定性及確定性，同場還有前德國總理施羅德（Gerhard Schroder）、巴基斯坦前總理阿齊茲（Shaukat Aziz），以及高盛公司(Goldman Sachs)前聯席總裁約翰•桑頓(John Thornton)。

另外，特首李家超及中投主席兼CEO 彭純將會發開幕辭，而金管局總裁余偉文及港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）也會出席，料都會在會議上發言。

會議其他「星級」講者還有︰貝萊德副主席Gary Shedlin、黑石全球CIO Prakash Melwani、前世銀行長Jim Yong Kim、FWD集團主席馬時亨等。