中證監：降低證券交易經手費　研究適當延長A股交易時間

中證監表示，會研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求，又表示，會降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率。

另外，會進一步擴大融資融券標的範圍，降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的；完善股份減持制度，加強對違規減持、「繞道式」減持的監管，同時嚴懲違規減持行為，其次是優化交易監管，增強交易便利性和暢通性，提升交易監管透明度。

關注調降交易印花稅稅率的呼籲和關切

至於近期投資者關於降低證券交易印花稅稅率的呼聲較多，中證監指，關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切。從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用，惟有關具體情況建議向主管部門了解。

中證監又表示，會支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度。目前，已經宣佈在滬深港通中引入大宗交易機制。下一步，將進一步推出務實舉措，激發香港市場活力，促進內地和香港市場協同發展，包括持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃檯，以及在港推出國債期貨及相關A股指數期權、支持在美上市中概股在香港雙重上市。