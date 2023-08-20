美股暴漲惹怒鮑老？　4大因素疊加　樂觀情緒大逆轉｜林子傑

截至 8 月，美國股票市場一直非常樂觀，標普500 指數上漲近 20%，納斯達克綜合指數上漲超過 35%，美國消費者繼續花錢，失業率比預期低，美聯儲采取中性的態度來應付見頂回落的通脹。據美國銀行 8 月全球基金經理調查，基金經理的悲觀情緒是自 2022 年 2 月以來最低的，現金配置也跌至 21 個月低點。

然而，自8月份以來，市場情緒似乎經歷了180度的大轉變。 是什麼引發了這一輪變化？

信用評級

惠譽 (Fitch) 將美國信用評級從 AAA 下調至 AA+，理由是：未來三年政府債務預計將繼續增加。

本週，惠譽(Fitch)分析師更警告，美國銀行業已逐漸接近另一輪動盪，及有機會引致數十家美國銀行評級被全面下調的風險，其中甚至包括摩根大通等世界級銀行。

證券交易委員會備案 (Securities and Exchange Commission filings)

巴菲特在 2023 年第二季度，出售的股票比購買的股票多了近 80 億美元。

“大空頭”投資者 Michael Burry 買入了 8.66 億美元的標普500 指數 ETF 看跌期權，以及 7.39 億美元的納斯達克100 指數 ETF 看跌期權。

美國最近的鄰國 - 加拿大的經濟數據

加拿大7月份年度通脹率飆升至3.3%，超出預期。同期，加拿大經濟意外淨減少6,400個工作崗位，失業率升至5.5%。

全球第二大經濟體系 - 中國的經濟數據

7月份中國的消費支出、工廠生產和固定資產投資均較去年同期進一步放緩。

Jackson Hole*

美聯儲年度會議將於下星期8 月 24 至 26 日舉行，預計跟以往一樣，將吸引來自世界各地的央行行長、政策制定者、學者和經濟學家。

回顧一下，在2022年7月的美聯儲新聞發布會上，鮑威爾表示，他認為 2.5% 是中性利率 (neutral rate)，既不會減緩經濟增長，也不會加速經濟增長。當時的這番言論令投資者憧憬加息周期的完結，和引發了一輪股票市場的暴漲。

這輪暴漲激怒了美聯儲，也同時抵消了部分緊縮政策的效能，並引發了鮑威爾關於恢復價格穩定 (price stability) 需要數年而不是數月4% 或更高現金利率的講話，這讓投資者對 2023 年可以恢復量化寬鬆（QE)和降息的希望破滅。更重要的是，2022年Jackson Hole會議，引發了去年全球股市的第二輪崩盤。

以史鑒今，筆者認為不少投資者都在Jackson Hole 前重新調整其投資組合，美國股市過去兩星期的下跌也是投資者對強大的美聯儲主席表示尊重。

* Jackson Hole會議為全球歷史最悠久的央行會議之一，每年均會重量級的經濟學家、教授，與環球央行行長討論世界經濟及金融市場的形勢。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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