深圳中原遭內房拖佣逾10億人幣　通報文件點名恒大、佳兆業等

內房債務危機大爆發，拖累不少房地產中介機構。據內媒報道，深圳中原遭拖欠佣金多達逾10億元（人民幣．下同）。

內媒報道，近日網上流傳一份為「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」，發出日期為2023年8月11日，文件下款寫有中原集團行政總裁施俊嶸的名字，提到遭內房企業拖欠逾10億元佣金。而深圳中原內部人士回覆內媒查詢時，證實該份文件屬實。

通報文件由中原集團行政總裁施俊嶸﹙右﹚發出。

成立重大項目追佣跟進專案組

文件指出，近年來房地產行業不景氣，各大發展商資金鏈斷裂並相繼「爆雷」，無法正常支付中原集團及聯下相關公司的銷售佣金，導致深圳中原持續錄得巨額虧損，經營舉步維艱。文件並統計，被拖欠逾10億元佣金，涉及的主要發展商包括佳兆業、恒大、寶能、世茂、龍光等。

對於公司未收到的佣金，文件明言︰「中原集團董事局決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，該專案組負責後續的追佣工作。」

深圳中原被拖欠逾10億元佣金，涉及的主要發展商包括佳兆業、恒大、世茂等。

決定向特別困難員工 發放特困撫恤金

深圳中原被拖佣金，員工出糧難免受影響。文件同時提到，按照房地產銷售行業多年以來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金分成，佣金需要在收到開發商或代理商的銷售佣金之後發放，集團從未有過拖延薪資或惡意欠薪的情況。

不過，中原集團表示，深圳中原在尚未收到開發商或代理商銷售佣金的情況下，並不具備先行墊付予員工及合作方佣金的先決條件，而僅需要墊付基層員工的佣金涉及的金額已超過4億元。考慮到部分員工的生活困境，中原集團董事局決定向有特別困難的員工發放特困撫恤金。

深圳中原成立於1997年，為中原集團旗下在內地經營房地產中介業務的公司。