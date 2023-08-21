HKTVmall母企香港科技探索盈警　上半年少賺60.6%至64.5%

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）盈警，預料今年上半年盈利介乎4,500萬至5,000萬元，經調整後的扣除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為8,000至8,500萬元。



公司又指出，去年上半年盈利及EBITDA分別為1.27億元及1.95億元。

公司指出上半年盈利及EBITDA下跌，因在去年上半年，訂單總商品交易額的顯著增長是由於去年2月及3月第五波新型冠狀病毒疫情引發的糧油雜貨需求激增，而今年上半年並無出現該情況；今年上半年，香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且隨住新型冠狀病毒旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致上半年訂單總商品交易額的增長放緩；降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力，推動顧客購買不常線上購買的產品類別，並擴大糧油雜貨客戶基礎，以實現長遠而言轉換成全方位的產品類別。

公司又指出新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損，此為預期之內。上半年遞延所得稅抵免確認減少；上半年於其他金融資產沒有重大預期信用損失和未實現公允價值損失撥備的確認。

公司指出儘管營商環境充滿挑戰，於截至上半年內將消費者從線下轉向線上方面取得出色表現。上半年，於HKTVmall購物的獨立客戶數目約為1,230,000名，而於截至去年上半年則約為1,110,000名。這1,230,000名獨立客戶為長期可持續增長的穩固基石，用以擴大客戶錢包於HKTVmall之份額。