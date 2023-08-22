美企美思明智被指從事未經批准統計工作　遭北京統計局罰1070萬元

美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）上月初遭到北京統計局罰款1,070萬元人民幣，指該公司從事未經批准的統計工作。



美思明智位於北京的辦公室在今年3月，被內地有關部門突擊搜查，5名中國籍職員遭拘捕。

據《華爾街日報》報道，北京市統計局發布一系列有關美思明智案的文件，試圖與公司取得聯繫。該機構先於今年4月發布一份裁決，闡述對美思明智的處罰意向，並指出公司有權提供陳述及可要求舉行聽證會為自己申辯。該機構隨後於5月發出公告，稱無法將4月份的裁決書送交美思明智，並要求公司前來領取裁決書。

在今年7月5日裁決中，北京市統計局責令美思明智停止「涉外調查」，並對該公司處以約1,070萬元人民幣行政處罰，其中一半為沒有的非法所得，另一半為罰款。根據裁決書，此案來源是公安部門提供的線索。

裁決書指出美思明智違反內地兩部法規中的規定，分別涉及統計工作和「涉外調查」。這些法規要求任何希望在內地進行統計調查的境外組織及個人必須通過已取得必要許可證的機構開展此類涉外調查工作。

根據裁決書，在收到北京市統計局的處罰決定書後，美思明智有權在60日內向北京市人民政府申請行政複議，或在6個月向北京市西城區人民法院提起行政訴訟。