人民幣與港股關係多強？　恒指公司︰恒指權重中66%受惠人仔升值

港股近期持續尋底，其中一個原因貿人民幣反覆向下有關。可是人民幣匯價與港股關連度有多大？恒生指數公司發表網誌，指出在過去12個月人民幣與恒指﹑國指及恒生綜合指數的相關係數分別為+0.55﹑+0.53及+0.55，處於中等偏強水平。恒指公司指出，總體而言若人民幣如出現潛在升值，將有利港股。



恒指公司指出，識別出從2016年12月以來人民幣升值期間及貶值期間，從歷史數據上升，港股隨著人民幣貶值而下跌，並隨人民幣升值而上揚，而疫情期間除外。

恒指公司指出人民幣貶值期間，貶值幅度介乎3%至14%，平均貶值幅度為7.9%。而恒指﹑國指及恒生綜合指數平均下跌18.9%﹑17.8%及18.5%。當人民幣升值期間，升值幅度介乎3%至13%，平均升值7.7%，恒指﹑國指及恒生綜合指數，分別升20.6%﹑15.2%及22.7%。

為何人民幣匯價與港股之間會出現這樣的正向關係？恒指公司解釋若某隻股票的報表貨幣為人民幣，而交易貨幣為港元（與美元掛鈎）時，人民幣升值將推高其等值港元的公司盈利﹑自由現金流等。直觀上在其他條件不變情況下，因人民幣走強整個業務（報表貨幣為人民幣）的等值港元股票估值將會提高。

恒指公司認為以人民幣為報表貨幣，港元為交易貨幣的股票將「人民幣升值」情景下受惠的股票。截至上周五（18日）由恒生綜合指數為代表的大市有68%的權重與。「受惠人民幣升值」的股票有關。該旗艦指數中，人民幣升值受惠成份股分別佔恒指及國指權重的66%及97%。