TVB半年蝕4億元　透過創收及降成本措施　料下半年實現EBITDA正數

電視廣播（0511，TVB）公布中期業績，虧損擴大至4.07億元，不派息。整體收入按年跌14%至15.6億元，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）增加至1.86億元。



公司指出隨著內地業務收入在下半年錄得強勁反彈﹑在下半年逐步提高淘寶直播的頻率帶來更強勁收入，以及節省成本，有望在今年下半年及明年全年實現除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）。

公司指出期內香港電視廣播分部收入增長5%至6.28億元，惟該業務仍錄得LBITDA 2.14億元。OTT收入則維持於1.68億元，EBITDA為3,600萬元，按年增38%。同時指出合拍劇及同步劇的檔期集中於今年下半年，導致內地業務分部收入跌22%至3.13億元，共且錄得LBITBA 1,200萬元，去年上半年錄EBITDA 1.15億元。

電商業務方面，疫情後網購活動放緩，以及將重點投放在利潤率較高的產品，導致電商分部收入跌41%至2.71億元，惟此業務LBITDA收窄46%至2,200萬元。

國際業務收入1.8億元，按年跌6%，分部EBITDA按年跌32%至2,600萬元。

受到利率上升影響，融資成本由2,600萬元增至7,000萬元。