Ken Sir呂宇健斥333萬元增持HMVOD　最新持股比例5.01%

人稱Ken Sir的投資者呂宇健今日（23日）以每股平均價為1.19元，購入HMOVD（8103）280.05萬股，涉資333.25萬元，持股比例由2.41%增至5.01%。

另一方面公司於8月8日發公告，指出與新世界（0017）非執行董事及周大福（1929）副主席兼執行董事鄭志恒，以及Animoca Brands為重大權益股東的MADwrorld訂立認購協議。HMVOD向2位認購方發行總值1,200萬元可換股債券，每股換股價為0.6元，較當日收市價有15.4%溢價。若可換債券悉數發行，公司發行合共2,000萬股予鄭志恒及MADworld，而該批股佔擴大已發行股本15.64%。

公司當時指出集資取得的資金將作業務經營及一般營運資金。

該批可換股債券為期1年，年利率為3厘，鄭志恒認購當中800萬元，餘額400萬元為MADworld認購。換股期間為該債券發行日期（包括該日）一個曆年期間。2名認購人在可換股債券悉數行使後，分別持有公司擴大後股本10.43%及5.21%，前者更是唯一持股逾1成股東。惟於翌日公司指出因當前市況，與配售代理基於商業考慮共同同意終止配股該批可換股債券，配售協議已終止，不具任何效力或作用。

至周二（22日）公司再發出澄清及補充公告，當中包括換股價應為緊接認購協議日前最後連續5個交易日平均價0.493元溢價21.7%，緊接認購協議日前最後連續10個交易日平均價0.495元溢價21.2%。同時亦在換股權出調整，致使轉股數目不逾一舨授權發行股份的最高上限，換股不會觸發債券持有人須按例提出全面要約責任。公司又指出會透過相關程序以追蹤一般授權及可發行股份數目。

公司亦補充MADworld股權資料。指出Animoca Brands間接擁有MADworld全部已發行股本50%及控制其董事會大多數成員。商人蕭逸為Animoca Brands單一最大股東﹑執行主席兼董事總經理。