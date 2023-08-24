小米據報已獲發改委批准量產電動車　雷軍IP藏玄機

小米官宣「造車」兩年，快將進入大直路。路透社引述小米集團﹙1810﹚內部知情人士消息指，小米已獲得中國國家發展和改革委員會批准，准予其生產電動汽車。不過，報道補充，小米還需獲得中國工業和信息化部的另一份評估批准，以確認車型的技術和安全符合標準。

發改委負責監管汽車等行業產能，報道認為，發改委「開綠燈」，預示以智能手機製造為主要業務的小米集團，或可於明年初實現電動汽車的量產。

另外，天眼查顯示，近日小米汽車科技公司登記備案「xiaomiev」（EV即為純電動車）作為網站域名。該公司以雷軍為法定代表人，成立於2021年11月，經營範圍包括新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、道路機動車輛生產等，由小米科技全資持股。

內地官媒︰已在京建成工廠 可年產20萬輛電動車

內地官方媒體《北京日報》於上月報道，小米在等待各類批准文件的同時，已在北京完成了可年產20萬輛電動汽車的工廠設施建設。有消息人士和內部員工稱，小米計劃明年生產約10萬輛電動汽車，且已加快了相關崗位的招聘速度。

據路透社此前消息，小米計劃利用其擁有的數千家商店作為其電動汽車的陳列室。

IP定位新疆 雷軍社媒相片「為小米汽車而戰」

18日，有網友分享在烏魯木齊-昌吉城市快速路上，偶遇嚴密偽裝的四輛小米汽車。同時，雷軍、盧偉冰等集團高管的微博IP地址均定位新疆。雷軍在微博曬出測試小米mixfold3徠卡光學、四攝五焦段的圖片和合影，圖中橫幅雖被風吹起，但依稀可見「為小米汽車而戰」字樣。網友猜測其均為赴疆參與小米汽車路測，有稱期待小米集團的加入給新能源市場帶來一波降價。