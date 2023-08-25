近半年青專業人士及學生考慮離港發展　金發局提6項重點培育人才

金發局今日（24日）發表題為 《培育當代青年人才，引領香港金融服務業的穩健未來》的研究報告。



金發局指出人才一直是香港作為國際金融中心成功的支柱，不過研究指出，接近一半的年青專業人士和學生在訪談中表示考慮到其他國家發展，雖然僅有7.5%及13.9%的年青專業人士及大學生已有明確的離港計劃，但仍分別有35.8%及34.3%的年青人，初步計劃離港。

對於離港時間，年青專業人士中有近42.5%人士，計劃於3至5年離開香港，有17.7%及18.3%計劃5年後或1至2年內離港；大學生方面則有26.2%人計劃1至2年內離港，24.2%大學生料在3至5年內離港，合共逾半大學生。

至於離開最大原因，兩組受訪者均指出「高壓的工作環境」和「不確定的行業前景」是考慮因素。

金發局主席李律仁表示：「在全球化和科技進步的推動下，市場格局的變化正在重塑要維持金融服務業競爭力的所需能力。此外，年青一代在職場上心態及抱負的轉變也帶來了新挑戰。金融服務業必須在人才培育策略上創新，以確保團隊能夠應對不斷變化的角色。」

李律仁補充：「香港的金融服務業正面臨重要的發展機遇，配合大灣區提供潛在人才和資本的契機，業界應積極推動人才發展策略以抓緊機遇。」他重申香港作為區域人才中心的地位：「我們致力於培育强大的專業人才庫，以強化香港金融服務業的持續增長與繁榮發展。」

報告提出以下六大重點建議：（一）將軟技能培訓納入中學及大學的選修或基礎課程；（二）透過體驗實際工作環境，培育正向成長思維，發揮學生潛力優勢。政府可以考慮資助「職場體驗計劃」並指定機構負責開展及管理計劃，安排學生參觀在香港和其他大灣區城市的金融企業；（三)政府可以主動或與業界協調，為來自不同背景的學生提供獎學金到海外留學；（四） ：政府可以設計及／或贊助針對海外學生來港就讀的資助計劃，吸引更多國際學生，令學生群體更多元化；（五）政府致力向年青專業人士推廣香港的大學、實習及就業機會；及（六）本港大學的大灣區校園與香港各持份者緊密合作，共同設計合適的課程，為本地金融市場培育專業人才。