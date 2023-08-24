美股｜市場關注央行年會　道指早段跌逾百點

市場關注即將召開的全球央行年會，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話前保持謹慎。道指週四 (24日）早段偏軟，暫跌超過100點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報34,359點，跌112點或0.33%；標普500指數報4,413點，跌23點或0.52%；納指報13,592點，跌128點或0.93%。

美國聯儲局24日起在Jackson Hole舉行全球央行年會，市場觀望鮑威爾25日發表的言論，預計將表達他對美國經濟及貨幣政策的看法，顯示美國利率走向。

數據方面，美國商務部公布，7月耐用品訂單跌5.2%，是連續4個月錄得升幅後再次下跌，更是2020年4月以來最大跌幅，跌幅也遠高於預期的4%。扣除運輸的核心耐用品訂單，則按月升0.5%，較市場預測及前一個月增加0.3%。

另外，美國勞工部公布，上星期初領失業救濟人數為23萬，按週下跌1萬人，整體低於市場預期的的24萬人，也是3星期以來新低；續領失業金人數報170.2萬人，低於市場預期的170.8萬人，按週亦下跌9,000人，顯示美國勞動力市場仍然強勁。