新世界瀉逾5%　否認「明股實債」抵押傳聞　疑有人借機影響股價

新世界﹙0017﹚午後急挫，一度瀉逾7%，最新仍挫5.43%，成交額放量至逾2億元。

消息面方面，外電引述分析員指，新世界被掟貨，或涉及公司債務問題及可能質押資產的謠言有關。受消息拖累，新世界永續債券也同步下跌，彭博社編制的價格顯示，新世界發展擔保的票據本週下跌了約10仙，延續了上周高達17仙的創紀錄跌幅。其中一種債券的價格創歷史新低，為 44.6 美分，而其他債券則接近去年的底部。新世界支持的永續債券本週下跌了15%，是彭博亞洲高收益美元債券指數中表現最差的。

新世界︰傳聞全屬虛假誤導 或向執法部門舉報

據了解，網上流傳一篇文章，不具名指出「某超級家族」以「明股實債」方式以旗下商業項目抵押借錢，融資成本高達11%至12%。文章並引述消息指被抵押的項目涉及3個商業物業，包括「荃灣『字母』商場」、「荔枝角『好意頭』寫字樓及「長沙灣『大老虎』商業綜合體，目前市值大約200億元。文章同時指出，一些金融機構知悉抵押方案後「直接pass the deal」，但亦「唱通街」。

受「明股實債」抵押傳聞拖累，新世界曾瀉逾6%。﹙資料圖片﹚

新世界發展發言人向《香港01》表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式對某地產集團散播的不實某些言論，當中包括暗示新世界發展集團以「明股實債」方式抵押旗下商業項目，有關內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。因此集團將考慮就事件向相關執法部門舉報，並同時諮詢法律意見，考慮是否採取進一步行動。

否認抵押及回購旗下項目

據悉，上述三個物業指的是荃灣愉景新城、位於長沙灣荔枝角道888號、明年落成的一幢甲廈，以及長沙灣永康街一商廈，皆為新世界擁有或興建，但除了荃灣愉景新城，兩個項目據報早已賣出大半業權，已非由新世界全資擁有。

新世界晚上再逐一澄清，稱一如集團於今年初披露，荔枝角道 888號超過80%樓面面積已售出。因此，文章聲稱集團為融資抵押這項資產，不但與事實不符亦不合邏輯，因為集團不可能抵押不屬於其資產。

另外，集團又指，仍然全資擁有愉景新城。因此，文章聲稱集團曾拆售或出售愉景新城以融資並非事實。至於文章暗示集團會回購Ares SSG在持有長沙灣永康街商業綜合體的合營企業的51%股權，乃失實並具誤導性。新世界指出，已在有關公告中披露所有與Ares SSG的交易條款。誠如公告所述，這是一個商業主導的交易，可結合集團在物業建設及發展方面的知識及專長，連同全球領先房地產投資者的資源及經驗，以持續把握香港其中一個新興商業區優質商業物業的預期需求增長。新世界發展並沒有向買方提供任何財務擔保。集團在此交易中提供的唯一保證是在2024年6月前完成建築項目，並承諾項目總建築面積。

新世界否認抵押旗下三商業物業借錢，包括荃灣惀景新城。（資料圖片）

星光大道管理明年屆滿 政府再招收建議書

另外， 康文署昨日﹙24日﹚邀請非牟利機構就位於尖沙咀海濱的星光大道及梳士巴利花園的管理、營運及保養工作提交建議書，截止時間為今年11月23日（星期四）下午5時。

新世界旗下星光大道管理有限公司現負責尖沙嘴星光大道的管理、營運和保養工作，20年的委託期明年4月屆滿。