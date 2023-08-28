AI霸主英偉達財報揭曉，下半年AI熱潮能否持續？

AI有望佔據投資者長期投資科技股的首位，自ChatGPT的出現，再次帶起AI浪潮，席捲整個科技板塊。與元宇宙概念截然不同，AI技術的創新和應用能直接性地驅動社會變革，提高生產效率，ChatGPT的出現在某種程度上亦證明了AI應用和商業化實踐。長遠估計，AI能為企業業績帶來實質性的貢獻。



数据来源：Morgan Stanley，富途证券

近日，「AI晶片之王」英偉達（美：NVDA）再次交出亮麗季度成績表，不論收入及每股盈利均大勝市場預期，當中，包括AI晶片的數據中心的收入創新高，顯示AI所產生的收入在上季加速，加上公司下季度指引遠超市場預期，英偉達在盤後大升10%，報518美元，創歷史新高。究竟它如何愈戰愈勇，成為歷史上首家市值達到萬億的晶片公司？

第二季度，英偉達的業績超出了市場的預期，利潤翻了一倍。 期內的營收表現達到了135.07億美元，震驚了整個市場。業績的表現大大超出了公司當時給出的範圍由107.8億到112.2億美元的業績指引; 同時，也超出了彭博的預期110.42億美元。營收的增長主要受惠於數據中心業務的推動，而英偉達正在進行的加速計算和AI同步進行的平台轉型，也被視為公司數據中心業務未來的增長動力。此外，PC市場表現逐步的復蘇，也預期將成為助推遊戲業務的回暖的動力。

就英偉達第二季度的業績表現，公司對接下來的業績指引也顯出了信心。預計營業收入的預期中位數為160億美元，範圍在156.8億到163.2億美元之間，遠遠超出分析師所預期的125億美元，這意味著公司預計營業收入的增速比二季度還要快，預計實現同比約170%的增長。

在供應鏈方面，公司正努力提高其產能，並對供應鏈的改進保持樂觀的態度。他們的AI處理器H100目前供不應求，但公司計劃明年大幅提高產量。與此同時，台積電也計劃增加產能，有望緩解供應鏈的緊張局勢。英偉達還宣布了一個股票回購計劃。公司新增了250億美元的回購額度，總計290億美元，這相當於其總市值的2.5%。股東每股的季度現金派息維持在0.04美元。種種的跡象也顯示出, AI行業未來發展可期。

然而，隨著近期市場情緒漸趨平靜，AI炒作風潮或出現明顯分化問題。根據網站數據分析工具Similar Web數據顯示，ChatGPT 2023年1月至6月的的瀏覽量大幅下跌，由1月的131.6%下跌至6月的 -9.7%，可見用戶對ChatGPT的關注度逐漸平穩，炒作風頭已過。從產業鏈可見，AI人工智慧的應用尚處於起步階段，各行業對AI商業模式尚不清晰。相對於應用層面，AI模型訓練所需的硬件和軟件基礎設施，如AI相關芯片、數據庫、雲計算基礎設施，將直接受益於激增的AI模型訓練需求。以AI芯片為例，下游科技公司如微軟、谷歌等增加了資本開支，加大對AI芯片的採購，下游需求增長推動部分半導體公司上調業績指引。

数据来源：similarweb，富途证券

從英偉達的個案可見，AI的確是接下來值得重點關注的版塊之一。但對於不少投資者來說, 現時英偉達處於較高的股價水平，目前不是值得入市的好時機。更多可能認為，提前尋找其他AI概念股來投資更為明智。但對於少接觸AI版塊的投資者來說，未必知道現時該如何把握AI概念股的投資機遇，這個時候就可以去看富途牛牛App內的「產業鏈」功能。「產業鏈」表示著一個產業的上中下游，可以令我們了解整個行業運作。因此當AI概念爆出的時候，我們可以從中選股，從而發掘未被炒上的股票，尋找賺錢機遇。

分析師

HUANG Hongchang

富途證券 分析師

SFC CE NO.BRO 307



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（資料由富途提供）