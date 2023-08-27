李惟宏倡未來一年豁免股票印花稅　刺激市場交投

《施政報告》將於10月公布，政府未來一個多月將聽取不同界別人士意見。其中金融服務界立法會議員李惟宏今日（25日）在出席傳媒聚會，除了簡介近日深圳金融機構及科企考察所見所聞之外，亦針對施政報告提出不同建議。

倡未來一年豁免股票印花稅

其中，在短期措施方面，李惟宏建議可在未來一年，暫時豁免或調低股票印花稅，下調幅度亦不應低於以往水平，以激活經濟市場、刺激股票交投。 「好老實講，未來一年股票市場都幾有挑戰性，地緣政治較複雜，高息高企，以及三年多的疫情，復常亦要時間。短期內實行嘅措施愈進取，吸引力就愈大，亦愈快見到成效。咁當然唔會係『萬靈丹』，一推就會好多交投，但會多咗誘因入市。」

他坦言，經濟欠佳，市民的確對有風險的投資意欲較低，令證券行業面臨困境，「啲錢就咁放銀行又唔駛做功課，又無乜風險，市民唔會咁勇於投資，的確係人之常情。」故其促請政府展現一定「誠意」，暫時豁免或調低股票印花稅，以給予港股市場信心。

李惟宏（右四）近日到深圳金融機構及科企進行考察。

延長股票交易時段有保留

不過，他對延長股票交易時段，則有所保留。「交易時間長咗，係咪就於多人會投資咗，或者更有競爭力？其實都未必，真係要睇產品。」不過，他認為可以有限度放寬八號風球開市。「內地開市但香港唔開，當然唔理想，業界都跟進緊。但呢啲都要銀行唔同持份者一齊配合，希望之後再作跟進。」

另外，李惟宏亦提出建議，政府可以發債以增加庫房收入。「好似將三隧證券化，市民對固定收益有需求，政府亦有集資需要，到底係咪可以做呢？都係好值得考慮。」他亦期望本港可盡快推出完善投資移民計劃，以配合「搶人才」，吸引資金來港。「好似政府係咪真係做好『客服』配套，好似投資門檻唔好咁高、幫手解決移民嘅子女教育，呢啲都相信有幫助。」