十年金磚變爛銅　金磚引伊「朗」入室難言禍福｜伽羅華

金磚國家（BRICS）元首峰會同意邀請6國阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯及阿聯酋於明年1月入會。雖然增加新成員以提升金磚的影響力的目的已經達到，但峰會此前曾揚言的「去美元化」、金磚共同貨幣等挑戰美元霸權的構想，卻雷聲大雨點小得可憐。

BRIC一詞是高盛前經濟學家Jim O'Neill於2001年在其報告首次引用，最初只是將4個政經不相干的國家併湊一起，象徵一股在經濟上能挑戰歐美的新興勢力，其後南非於2010年加入成金磚五國BRICS，但最初預期帶來的經濟新動力卻完全欠奉，自2010年以來，金磚經濟於2015年前曾曇花一現，但後勁不繼，過去三年疫情期間，除了印度經濟有些後勁外，金磚四國經濟逐步走向衰敗，甚至可以「十年金磚變爛銅」來形容。

曾任鄧普頓新興市場投資信託掌舵人於2005年10月底成立以金磚為主題的投資基金，參考MSCI金磚指數-NR為基準，基金的資產淨值不足4億美元，但反映了金磚經濟的跌宕起伏，由成立之初至今年7月底止的18個年頭累積回報僅僅84.5%，同期標指及納指100則分別累升2.25倍及8.5倍，新興市場大大跑輸成熟市場，相信有新興市場之父稱號的麥博思對此始料不及。

金磚魔咒作祟 俄受制裁 中南巴經濟遇逆風

有人說這是金磚魔咒，說來真是有點邪，過去十多年金磚國家不是出事，便是增長陷入停滯。俄羅斯因2021年入侵烏克蘭而遭制裁，近期已有人倡議金磚需要踢俄國出金磚。在通脹持續高企、貨幣長期弱勢下，南非與巴西經濟亦了無生氣，印度經濟也是近年因歐美將大部分生產鏈移出中國而出現轉機，其經濟總量在過去十年僅增長52%，遠遜於中國。

在金磚成立頭十多年，確實只有中國是增長最快的金磚經濟體，其經濟總量堪比其餘四國合計，金磚整體經濟表現差勁，讓投資界跌碎一地眼鏡，不幸的是，作為金磚經濟火車頭的中國，自從2018年美中開打貿易戰以及清零自毀經濟的政策，令經濟大傷元氣，就算今年首季復常後經濟出現反彈，但第二季開啟斷崖式下跌模式，人民幣兌美元更有直撲8算之慮，今年GDP能否達到正數尚未可知。

台積電成金磚基金最重倉股，接近一成。（Reuters）

台積電成金磚基金最重倉股

細看金磚基金組合，也看到一些趣點，按地域計，中國自然佔大頭，佔基金組合的46.7%，印度佔20.42%，可能是政治正確關係，基金也納入台股，台灣佔基金比重達12.75%，甚至高於巴西的12.26%，受惠台積電這隻股王，中台合計比重是三倍於印度。再看基金頭五大重倉股份，依次為台積電（9.9%）、印度ICICI銀行（8%）、阿里巴巴（7.49%）、騰訊（6.65%）及印度HDFC銀行（4.36%），若計入Prosus持有的騰訊股份，金磚基金持騰訊的實際比重為7.45%。

從中可見，中台在金磚經濟有舉足輕重的影響，如果中台經貿有更多合作，增益互補作用更大，當然現實並無如果。

今次金磚擴員是2010年以來首次，希望在金磚整體經濟走下坡之際，提升組織於全球的影響力，以抗衡以歐美為首的七大工業國集團，若擴員成功，大金磚國家的人口將佔全球的47%，儘管GDP僅佔37%，而且有進一步下滑趨勢。

為提升金磚的影響力，引入沙特、阿聯酋及埃及等中東油國是無可厚非。（新華社）

邀阿根廷可商榷 惟引窮國埃塞匪夷所思

對提升金磚的影響力或直白講是財力，引入沙特（1.11萬億美元）、阿聯酋（5,080億美元）及埃及（4,770億美元）等中東油國是無可厚非，阿根廷（6,330億美元）正值總統初選，近日跑出一名反華親美的候選人，隨時推翻與中國的本幣貿易，這個有待觀察，但引入埃塞俄比亞（1,270億美元）及伊朗（3,890億美元）為新成員就有點匪夷所思。

埃塞俄比亞被世銀標籤為全球最窮國家，該國每年人均GDP僅為1,475美元（約11,505港元），香港高薪人士一年可能夠養當地一條小村莊，伊朗長期受西方制裁，更加看不到對提升金磚影響力有何好處，這只會讓其他獲邀的國家對加入金磚持審慎態度，令本來脆弱的金磚更加不團結，未來經濟有望起飛的印度也可能退出金磚。

今次中國力薦伊朗加入，還誇下海口向金磚注資，為其全球發展倡議提供100億美元資金，但100億美元對挽救窮國兄弟只是杯水車薪，單單埃塞俄比亞近期便尋求發債200億美元為財政填坑，而且外界也質疑這筆巨資有多少能夠到位，考慮到中國受內房債及地方債的雙重打擊，此前對注資金磚旗下新開發銀行（NDB）已經持審慎態度，正所謂長貧難顧，很難想像中國在大洪水需錢救災之際，還有餘錢大撒幣。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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