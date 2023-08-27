內地明日起股票交易印花稅減半　中證監同步推3招穩股市

內地出招刺激股市，財政部宣布從明日（28日）起股票交易印花稅減半。

財政部指出，爲活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。

在實施減稅前，在內地進行股票交易時只會向賣方徵收交易印花稅，稅率為0.1%。

內地從1990年多次調整股票交易印花稅，其中2次上調﹑7次下調。對上一次調整是在2008年9月，改為只向賣方徵收。在08年4月時，內地宣布將股票交易印花稅率降至0.1%。

中證監3招穩定股市

另外，中國證監會同樣出3招穩定股市，包括限制大股東減持A股、收緊IPO，以及調降融資保證金。

中證監公布，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例，由100%降低至80%，以促進融資融券業務功能發揮，調整將於9月8日收市後實施。

中證監亦階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡，並對股東減持有新安排，即「上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。」同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

受限人士包括控股股東、實際控制人、上市公司披露為無控股股東、實際控制人的第一大股東及其實際控制人。