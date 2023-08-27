中國恒大半年蝕330億人幣　負債總額2.38萬億

中國恒大(3333)公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損330.12億元(人民幣‧下同)，每股虧損2.972元，不派中期息；去年同期則蝕663.5億元。

期內，收入1,281.81億元，按年升43.57%。經營性虧損173.8億元，非經營性虧損(包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損)150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計392.5億元。

今年上半年，集團實現合約銷售金額334.13億元，合約銷售面積511.5萬平方米，上半年累計銷售回款271億元。

截至今年6月底，集團負債總額23,882億元，剔除合約負債6,039.8億元後為1,7842.2億元，其中：借款6,247.7億元、應付貿易賬款及其他應付款項10,565.7億元(含應付工程材料款5961.7億元)、其他負債1028.8億元。

截至今年6月底，集團擁有土地儲備1.9億平方米。此外，集團還參與舊改項目78個，其中大灣區55個(深圳34個)，其他城市23個。

展望未來，中國恒大稱，將堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作；做好汽車、物業服務等板塊的持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能；加快推動境外債重組等工作，保障各類債權人的長期利益；不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。

公司獨立核數師概不就其對集團截至2023年6月30日止六個月中期財務資料發出的中期財務資料審閱報告發表結論。