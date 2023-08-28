傳再度大規模裁員　商湯：戰略調整及人才結構優化

商湯（0020）再度傳出裁員消息，據內媒引述消息指，商湯近日進行新一輪裁員，8月裁減15%員工，涉及多個部門，並最快要求一周內離職。



報道指，此次裁員幅度較大，來自智慧城市與商業事業群（SCG）員工表示，其部門將裁員約10%至15%；SCG下屬的質量中心更被解散，產品質量檢驗的任務被分配到各組另外，智能產業研究院裁員比例約10%。

就上述流傳的裁員消息，商湯科技據回覆內媒指，作爲一家快速發展的科創企業，商湯科技集中資源，聚焦於包含通用人工智能在內的未來戰略性增長領域。公司根據市場環境變化和自身發展狀況進行相應的戰略調整，並對組織和人才結構進行優化，以更好地滿足業務發展需要。商湯又指，公司目前整體發展良好，對優秀的社會人才和高校畢業生會持續引進。

早在去年9月商湯已傳出裁員，至同年底商湯員工數減少845人，裁減14%，當中研發部門少了627名，裁員幅度達15.3%。

經調整LBITDA收窄近13%

另一方面，商湯公布截至今年6月底止中期業績，期內按非國際財務報告準則計量，經調整虧損為23.93億元（人民幣‧下同），按年收窄6.7%；經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為20.25億元，按年跌12.8%。

公司表示期內收入14.33億元，按年升1.3%，毛利跌30.6%至6.48億元，虧損收窄2%至31.42億元。