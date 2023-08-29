牛角母企飆13%　賺4800萬派1.38億股息　黃傑龍︰冀股東開心消費

在港經營「牛角」、「牛涮鍋」的叙福樓(1978)豪派息，股價今早高開12.5%，報1.26元，成交額26.71萬元。

叙福樓公布截至今年6月底止中期業績，賺4,755萬元，按年增長6.01倍；每股盈利5.94仙，集團宣派中期息4.75仙及特別股息12.5仙，合共派1.38億元。

期內，收入6.61億元，按年升65.12%。

在港經營「牛角」、「牛涮鍋」的叙福樓(1978)豪派息，股價今早高開12.5%。（圖片來源：牛角）

黃傑龍︰冀股東開心消費帶旺經濟

叙福樓主席及行政總裁黃傑龍於FB表示，由於去年基數比較低，中期盈利大升約6倍，適逢公司上市五周年，故豪派息，他稱︰「送一份大禮俾過去幾年一直支持我哋嘅大小股東」，故除了派發中期息之外，另外派發涉共1億元特別股。

黃傑龍又指，「希望喺經濟同消費市道相對疲弱之下股東們開開心心，收到股息之後多啲返嚟食多餐，開心消費帶旺經濟。」

截至6月底，集團總共經營55間餐廳，其中16間餐廳以5個自有品牌（「即「牛涮鍋」、「和平飯店」、「永華日常」、「煲仔王」及「好呷台灣火鍋」）經營，及其中39間餐廳以四個特許經營品牌（即「牛角」、「牛角次男坊」、「溫野菜」及「The Matcha Tokyo」）經營餐廳。