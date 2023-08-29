農行中期多賺3.5%至1332億元人民幣　其他非利息收入增逾8成

農業銀行（1288）公布截至今年6月底止中期業績，母公司股東應佔淨利潤為1,332.34億元（人民幣‧下同），按年增加3.5%，不派息。



期內農行淨利息收入為2,904.21億元，按年跌3.3%，與利率變動導致淨利息收入減少480.32億元，而規模增長帶動淨利息收入增加382.76億元。該行又指出期內淨利息收益率及淨利差分別為1.66%及1.49%，按年收窄36個基點及37個基點。

該行解釋淨利息收益率及淨利差收窄，與支持實體經濟及個人住房貸款等存量資產持續重定價等影響，生息資產收益率下降。同時受市場環境影響，付息負債付息率上升。

公司又指出，手續費及佣金淨收入為507.31億元，按年升2.5%，其他非利息收入按年大增82.1%至246.42億元。

不良貸款餘額增至2943億元

資產質素方面，截至今年6月底，農行不良貸款餘額為2,943.87億元，較去年底增加233.25億元；不良貸款率為1.35%，較去年底下跌0.02個百分點。該行又指出，對房地產行業不良貸款餘額為516.86億元，不良貸款率為5.48%。

該行亦表示，截至今年6月底，貸款減值準備8,768.4億元，信用減值損失為1,023.52億元。

資本方面，核心一級資本充足率為10.4%。