建行、工行等內銀　傳將減人民幣存款利率　幅度5至20個基點

內銀或減存款利率，以保自身利潤空間！據《彭博》報道，中國大型商業銀行據悉正考慮進一步下調人民幣存款利率，如落實執行，將是一年內的至少第三次調整。

報道引述知情人士稱，包括中國工商銀行﹙1398﹚和中國建設銀行﹙0939﹚在內的多家銀行計畫將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，且這一計畫已得到監管機構的認可。其中一位知情人士表示，利率可能最早於周五調整。

中國央行、工商銀行和建設銀行對消息未立即予以置評。

人行於本月15日意外下調1年期中期借貸便利(MLF)利率15個基點至2.5%，創三年來最大降幅，這是該政策利率今年第二次下調。令市場更加意外的是，本月的貸款市場報價利率(LPR)1年期僅調降10個基點，5年期維持不變。

報道分析指，LPR降幅不及預期，顯示在淨息差收窄壓力下，中資商業銀行貸款利率繼續讓利的空間有限。在當前經濟承壓的背景下，銀行信貸資產質量也同樣面臨下行壓力，銀行維持一定水平的利差，才能彌補信用損失，維持資本充足率以支持規模擴張和金融穩定。這使得商業銀行有動力進一步壓降存款利率，降低資金成本。

央行報告稱，今年第一季度商業銀行淨息差為1.74%，同比下降23個基點。近期陸續公佈的中資商業銀行半年報顯示，銀行業淨息差進一步收窄。其中，建行上半年淨息差比上年同期大幅收窄了30個基點。