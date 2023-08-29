小米親證雷軍赴新疆路測電動車　明年上半年量產計劃不變

小米集團（1810）在今日召開的中期業績發佈會中證實，此前網友根據雷軍微博IP地址定位新疆，故而猜測雷軍親赴新疆參與小米汽車路測的猜想屬實，且測試結果順利，小米量產電動車的計劃正穩步推進。



研發人員近3000 戰略目標全球前5

集團總裁盧偉冰表示，此前宣佈的將於明年上半年量產電動車的計劃不會有任何改變，且目前項目進程順利，甚至超出預期。

目前電動汽車研發人員已近3,000人，且定位面向未來全球產業變局，戰略目標為進入中國乃至全球前五的電動汽車的水準。因此小米採取了全車自研、建造獨立工廠等措施保障研發，並稱將對此投入更多現金流，集團當下現金流情況樂觀。

小米透露，電動車量產計劃進展順利。（資料圖片）

規模與利潤並舉 強調「高端」定位

據中期業績報告顯示，小米次季度收入673.5億元，按年減4%，佔經營利潤最大超6成的智能手機業務收入約366億元，按年減少13.4%。

但公司強調期內毛利141.6億元，增20.3%，創歷史新高，且銷售成本按年減少8.9%，至532億元，其中研發費用上漲21%，但營銷與管理成本，分別下降16%與13%，在壓縮成本的同時加大了研發投資力度。

小米強調「高端」戰略定位。（資料圖片）

小米表示，當下小米經營理念有所改變，不再只關心收入，而是強調規模與利潤並舉，向未來投資，無論是傳統強項智能手機製造將著重於高端機型，AI工具、仿生機器人等領域，都將投入開發打造高端路線。

此外，小米稱將著力開拓非洲、拉美、印度等全球國際化市場，並在2040年自身運營層面百分之百使用再生能源，實現碳中和的目標。