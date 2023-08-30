日圓再遭大行唱淡　美銀料日圓兌美元下試150　惟續看好日本經濟

再有大行看淡日圓前景，美銀預料日圓兌美元將逐步下試150水平，即每百日圓兌港元處於5.2算。該行日本外匯及利率策略師Shusuke Yamada指出日圓疲弱與日本央行採取鴿派貨幣政策有關，而非代表日本經濟疲弱。



Shusuke Yamada明言縱使看淡日圓，對當地經濟前景維持正面看法。基於日本經濟重啟較歐美滯後數個季度，因此預期日本經濟在薪酬上揚及資本開支回暖帶動下，明年可以保持穩健增長。他預期今年日本經濟增長2.1%，明年增長1.2%。

美銀宏觀策略分析師Adarsh Sinha亦指出，自7月以來美元累計升值3.5%，與美國經濟具韌性，以及美日與美中息差拉闊有關；又指出該行繼續看好美元。惟美元能否進一步上揚，將更大程度取決中國經濟走向，中國當局能否於未來數周推出更具規模刺激經濟措施，而非聯儲局貨幣政策。目前內地經濟存有大量不確定性，相信當局正待將於9月中旬時公布的8月份經濟數據。若當月經濟數據疲弱，反映出今年內地經濟增長難達到5%，或觸發內地在未來數周推出更具針對性及規模更大的措施。

在談及日本國債孳息率前景時，Shusuke Yamada認為日本10年期國債孳息率升至1厘，需要中性貨幣政策及通脹預期配合。相信年內孳息率會升至0.75厘，明年升至0.8厘。

在美銀之前，高盛亦發報告看淡日圓。高盛料未來半年，日圓兌美元將貶值至155，即每百日圓兌港元為5.06。Kamakshya Trivedi等為首的高盛策略師指出，日本央行不加息，以及日本股市獲得良好支持，日圓應該會繼續偏軟。