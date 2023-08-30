中銀香港︰內房貸款降至931億　碧桂園佔比輕微　風險可控

近期內房債務危機再度引發市場關注，因連民企「模範生」碧桂園也爆雷。中銀香港﹙2388﹚管理層表示，截止6月尾，內房企業貸款為931億港元，較去年底下降7%，佔整體客戶貸款比重5.4%，較去年底下降0.7個百分點。當中國有企業客戶佔比78%，民營企業客戶貸款佔比22%。投資級別客戶貸款佔比67%。

截至6月底，內房貸款不良餘額為44.6億港元，比上年末上升4,000萬港元，不良貸款比率4.8%。共計提撥備48.1億港元，不良貸款撥備覆蓋率超過107%。

內房貸款風險屬於可控

管理層表示，內房貸款中，碧桂園佔比輕微，風險屬於可控。內房市場目前正處於調整階段，但政府有出台穩定措施，包括一線及二三線城市均有鼓勵措施，隨著政策效果顯現，相信有利提升購房及開發商投資意欲。

上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備約12.3億元，按年跌29%，對於下半年會否提升撥備，管理層表示，對已出現現金流問題的內房企業貸款，會按需要來決定是否提升。

中銀香港內房貸款客戶主要以業務在粵港澳大灣區及內地一二線沿海城市的全國性佈局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定。根據「三條紅線」，綠檔客戶貸款佔比75%，黃檔佔比15%。投向內地使用貸款佔比51%，投向香港使用貸款佔比48%。

中銀香港上半年淨息差為1.62厘。

上半年淨息差為1.62厘，低於去年下半年的1.59厘，反應了期內定存息的走向。隨著美國加息接近尾聲，相信定存息對淨息差的負面影響不會大幅上升，預計淨息差能在高位企穩。

上半年貸款業務增長4.3%，優於市場，希望實現全年貸款業務中單位數增長的目標。

中銀香港宣布派發中期股息每股0.527元，按年增長17.9%。管理層表示，派息水平需要平衡股東回報及銀行長遠發展，維持股息長期穩定。上半年平均股東權益回報率（ROE）升2.44百分點至10.81%，為疫情以來首次恢復10%以上。