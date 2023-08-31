「一帶一路」高峰論壇下月開幕　多國外長級政要出席

由特區政府及香港貿易發展局合辦的第八屆「一帶一路高峰論壇」將於9月13日至14日在灣仔會議展覽中心舉行，預計將有超過80家參展商，涉及280個投資項目及超過800場一對一項目配對，吸引超5,000名嘉賓出席。



今年是疫情復常後首次線下舉辦論壇，正值「一帶一路」倡議十周年，商務及經濟發展局局長丘應樺稱，以東盟十國為例，已成為香港第二大貿易夥伴，每年商品貿易總額接近1.3萬億元。

而「一帶一路」倡議發展至今，已有超過150個國家地區及30多個國際機構，簽署200多份共建合作文件，佔全球GDP的40%及世界商品貿易的45%。

丘應樺指以東盟十國為例，已成為香港第二大貿易夥伴。

多國外長級政要親臨演講

行政長官李家超早前在中東和東盟的到訪之旅當中，亦先後促成了不同企業和機構簽訂了超過40多份的合作備忘錄，為表重視，今年高峰論壇也將於新增中東專場。同時，馬來西亞、印尼、哈薩克斯坦等多國外長級政要，都將親臨演講。

另一亮點則是，是次論壇首次設立「金融專章」、「青年專章」，討論香港金融服務結合新科技的發展願景，並邀請青年商界領袖與150位領取一帶一路獎學金的學生，分享交流經驗，發揮香港在金融等專業服務中的優勢。