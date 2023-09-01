李嘉誠傳日前到訪慈山寺　參拜多處佛像

長和（0001）及長實（1113）創辦人李嘉誠，被指日前現身慈山寺參拜。據網民於社交平台發文表示，於8月29日上午到訪慈山寺時，導覽員告知有貴賓前來，要求不要大聲喧嘩，安靜打招呼便可，原來該位貴賓是李嘉誠。



該名網民指出，當日李嘉誠身穿西裝，臉上戴著白色口罩，坐於電動輪椅上自行控制輪椅移動方向。當日周凱旋亦有同台現場。

該名為「杰尼斯在香港」的網民指出年屆95歲的李嘉誠雖坐著輪椅，但誠心禮佛，一路參拜寺內4至5處佛像，更是每次也跪下去，動身時周凱旋會攙扶著他。

斥資15億建慈山寺

慈山寺由李嘉誠斥資15億元興建，動工時間歷時逾10年，於2014年落成，並在2015年4月向公眾開放。

慈山寺有76公尺高的觀音像，為全球第二高的戶外觀音像，建築設計以仿唐的傳統風格結合現代化設備，設有大雄寶殿、藏經閣、地藏殿等。

盂蘭節施平安米

慈山寺不時舉辦慈善活動，早前秉承盂蘭節傳統布施平安米之習俗，在佛歡喜日期間廣結善緣，呈上「慈山米」— 經法師灑淨，祈請加持，願每位有緣人闔家平安，同沾法喜。

派發對象為於8月23至30日盂蘭法會期間到訪慈山寺的善信和義工等有緣人。