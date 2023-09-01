財新中國8月製造業PMI報51　重上榮枯線　就業指數為逾13年最高

財新中國8月製造業採購經理指數從7月的49.2升至51，較市場預期的49高。



報告指出製造業需重回擴張，就業大幅改善，創逾13年新高。同時成本顯著提升，銷售競爭激烈加價難度較大，加之外需疲弱，企業預期再度下降。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，8月中國製造業景氣度改善，除出口不振，供給﹑需求﹑就業指數均處擴張區間，但內部需求不足及弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。當前穩預期及增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境日趨複雜，相關支持政策的緊迫性及必要必進一步增加。

8月製造業供需均恢復擴張，製造業生產指數及新訂單指數反彈至榮枯線以上。在市況改善﹑銷售回暖拉動下。雖然部份企業因氣溫而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類製造業的產量及需求上升，中間品類產量大致持平。外需依然疲弱，8月出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類需求均下滑。

供求好轉帶動製造業就業情況明顯改善，8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業的擴張計劃支撐了當月用工回升，在三大品類中消費品用工好轉較為明顯。