渣打香港︰16名修讀金融科技學生　暑假期間於各部門及Mox實習

渣打香港積極培育未來金融科技領袖，連續三年為修讀金融科技的大學生提供暑期實習機會。今年，16名來自香港大學 —渣打香港150周年慈善基金金融科技學院的二年級及三年級本科生，於暑假期間到渣打香港各部門及旗下的虛擬銀行Mox 實習，並透過銀行領袖講座系列，了解銀行如何運用數據分析及最新技術，提升服務及進行財富管理分析。

渣打香港行政總裁禤惠儀早前與一眾實習生交流，她表示：「近年金融服務與科技融合的速度前所未見，成為行業發展的主要引擎，擴展本地金融科技人才庫尤其重要。過去三年，我們很高興透過『港大 —渣打慈善基金金融科技學院獎學金』，奬勵超過30位成績優異的金融科技學生，並投入近1,300萬港元推動多項金融科技相關的研究，以及舉辦多場研討會與逾2,500名業界和學界人士分享最新的金融科技資訊和趨勢。同時，我們透過每年的暑期實習計劃，為同學提早提供實戰經驗，加深對行業的認識。我們期待明年第一批金融科技學院畢業生正式投入職場，推動銀行業務全方位應用金融科技，配合香港金融管理局的『金融科技2025』策略，以惠及更多市民及本地經濟發展。」

其中一名實習生王靖恩連續兩年透過「金融科技暑期實習計劃」在渣打實習，她非常欣賞渣打積極投入及運用新技術配合社會需要，並鼓勵同事發揮潛力及持續學習的文化，加上去年的實習讓她累積了一定的實戰經驗，因此今年再申請渣打的實習機會進一步擴闊眼界。

渣打香港於2020年透過渣打香港150週年慈善基金捐出六千萬港元，與香港大學成立港大 —渣打慈善基金金融科技學院，藉學術界和金融業攜手合作，提升金融科技領域的教學和研究，培育金融科技專才，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。