特朗普再被檢控　有罪或被迫害？　美大選添暗湧｜林子傑

特朗普現時是4件刑事訴訟和3件民事訴訟待審案件的被告。如果他打算做2024年美國總統選舉的候選人，這些案件對他的競選活動將會有不同程度的干擾。他早前已在華盛頓聯邦地方法院被控陰謀詐騙美國 (conspired to defaced the United States) 等罪名上否認控罪。

這位前總統在聽證會前，要求將審判日期定於2026年4月，但被美國法官 Tanya Chutkan否決，並在本週為其中一件刑事案件設定了2024年3月4日的審判日期。現時，特朗普的法律團隊面臨著難以想像的時間壓力。辯護團隊必須要短時間內消化1280萬份的相關法律文件，以準備6個月後的審判。

還有，那一天又恰好是「超級星期二」的前一天，「超級星期二」是共和黨總統提名競選中，一個具有潛在決定性的日期，屆時從緬因州 (Maine)到加州 (California)的各州將舉行提名競選，這對特朗普能否在2024年11月的選舉中代表共和黨，挑戰民主黨總統拜登，起著關鍵作用。但根據美國法律，他必須親自出庭參加自己的刑事審訊，假設審訊至少持續一個月，特朗普直到2024年的5月初，都不能參與自己的競選活動。

有趣的是，特朗普的競選團隊表示，自上週四他在喬治亞州富爾頓縣監獄(Fulton Country Jail)被拘留以來，他成為了美國歷史上第一位被拍攝警察局照片(mug shot)的前總統。特朗普在自己的社交平台上載了這張照片，以作為自己的競選材料，他的競選團隊發言人Steven Cheung表示，僅在上星期五，競選活動就籌集了418萬美元，是迄今為止的最高單日收入。除了這一創記錄的籌款收益，不斷增加的法律指控，不但未能損害特朗普在共和黨總統初選中的地位，他現時在民意調查中更以30到50個百分點的優勢，大幅拋離對手。

選民看來現在很不滿意拜登政府在處理特朗普案件上的手段，但一旦實際審判開始，在特朗普缺席競選和籌款活動時，可以想像競選對手和媒體將每天向選民展示他的犯罪證據。屆時共和黨會不會更換人選，還是特朗普可以政治迫害受害者的身份，在不能親自競選下勝出選舉，這一切將如何發展還是未知之數！

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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