電動車企搶客　Tesla Model X減16萬人民幣　零跑T03系買家獲補貼

內地電動車市場，出現企業搶客戰。其中美國電動車生產商Tesla旗下兩車款減價，幅度逾1成。小鵬汽車（9868）宣布由即日（1日）起9月30日，針對全新P7i全系車型推出限時優惠。



小鵬指出買家可以選擇24期零息供車，或1萬元（人民幣‧下同）尾款減免優惠購車方案。同時價值6,000元的丹拿Confidence系列原裝音響免費升級。即全新P7I四款車型換算優惠最高可節省2.4萬元。

零跑（9863）同樣推出優惠，公司於官方微博公布限時補貼政策。即日起至9月30日若購買零跑T03系列車型，官方補貼最高為1萬元。

至於美國電動車生產商Tesla宣布減價，Tesla中國微博宣布Model S最新起售價為69.89萬元，Model X起售價為73.89萬元，即Model S及Model X分別減價11萬元或13.6%及減價16萬元或約17.8%。

至於Model S Plaid及Model X Plaid最新起售價分別為82.89萬元及83.89萬元。

有關車款在美國市場亦有減價，其中Model X減價18.8%，Model S減價15.3%，Model S Plaid減價17%。