Lululemon第二季多賺18%勝預期　內地銷售急升六成

加拿大著名運動服裝品牌Lululemon（美：LULU）公布第二季業績，利潤報3.416億美元（下同），按年升18%；收入為22.1億元，增長達18%；每股收益2.68元，均高於市場預期。



在上季收入當中，集團於內地市場銷售額增長達61%，主要受惠於店舖在疫後解封重開，帶動整體海外市場；北美洲銷售亦升11%，符合預期，反映美國高檔消費力亦得以維持。不過，Lululemon 仍需應對庫存過剩問題，該集團第二季庫存仍增長14%，至17億元，而去年同期為15億元。

lululemon計劃將在全球再開設35家門市，大部分設於內地。（資料圖片）

計劃將再開設35家門市 大部分設於內地

行政總裁麥克唐納（Calvin McDonald）在分析員會議上表示，內地電商和店舖銷售表現出色，所有地區皆錄得盈利，目前海外市場佔整體收入超過兩成。目前集團全球店舖數目達672家，內地佔107家，今個財年，Lululemon計劃將全球再開設35家門市，大部分將設於內地。

Lululemon亦上調全年收入預測，集團估計，全年收入將達95.1億至95.7億元，略高於之前預測介乎94.4億至95.1億元，每股純利料約12.02至12.1元，同比原先估計的11.74至11.94元為高。