陳茂波︰減印花稅不足以結構性、長期地刺激股市交投

市場期望港府減印花稅，以提振股市。不過，財政司司長陳茂波在網誌明言，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。

需全面通盤地檢視 影響市場各項因素

他表示，過去一段時間港股承受不少壓力，單計八月份恒生指數累積下跌逾8%，平均每日成交約在1,000億元的水平。港股表現顯然並不理想，坊間一再有聲音要求調低股票交易印花稅。然而，客觀數據一再顯示，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。對於港股市場，政府需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結，以全面、綜合的方案對症下藥。否則，零散的刺激舉措，既無助於提振市況，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，效果適得其反。

陳茂波指，這解釋了為什麼他認為要設立專責小組，發揮業界、市場及監管機構的集體智慧和力量，全面深入檢視當前香港股市的優勢與面對的問題，提出短、中、長期的方案供政府考慮，以提升港股市場的競爭力，並更好釋放未來的發展潛力。

陳茂波認為，客觀數據反映，下調股票交易印花稅率無法從根本上提振股市。﹙資料圖片﹚

上調印花稅 無導致股票交投萎縮

促進股票市場流動性專責小組上周二正式成立。陳茂波稱，具體而言，專責小組將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制，以及研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化，提升價格發現機制和交易效率等。專責小組將於今個星期召開首次會議。

陳茂波又指，事實上，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等。這些都不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致的效果。再者，客觀數據反映，下調股票交易印花稅率無法從根本上提振股市。就以1999至2001年的經驗為例，期間股票印花稅三度下調，但日均成交額卻由1997年約143億港元下降至2002年的60億港元。至於較近期的例子，股票交易印花稅在2021年輕微上調至0.13%後的頭幾個月(即8月至12月份)，港股日均成交仍較2020年多出2%。如果再看俗稱「換手率」的股票轉手頻率，更是由2020年的0.22%上升至2022年的0.27%，正正反映印花稅的上調並沒有導致股票交投萎縮。

陳茂波認為，西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對本港和內地股市的信心。﹙資料圖片﹚

股市升跌 也受地緣政治和市場情緒左右

另外，陳茂波認為，股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右。西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對本港和內地股市的信心。中國駐美國大使謝鋒日前發表題為《中國經濟發展比你想像的更好》文章就以客觀堅實的數據，說明國家經濟發展勢頭正面，尤其在科技創新和綠色發展方面，不少國際企業正「用腳投票」，積極布局在內地的發展。誠然，全球經濟復蘇乏力，每個地區的發展都會面對不同的挑戰，但西方對內地經濟的單向悲觀論調，如果不是別有用心，便顯然是與現實脫節。

他補充，三年疫情期間，許多海外投資者和機構代表都未能親身來港，加上西方傳媒不少偏頗的報導，令他們對香港的理解與事實多有偏差。港府將加大力度，透過「請客來」和「走出去」，積極向外推廣香港的優勢。未來數月他將會出訪歐美等地，親身說明「一國兩制」的獨特優勢為香港發展帶來的新機遇和新潛力，並介紹香港的最新發展，包括創新科技、綠色科技和綠色金融，以及第三代互聯網等。