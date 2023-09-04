麥當勞突宣布停售咖啡！　港供應商捷榮國際　近日股價創上市新低

麥當勞咖啡突宣布「退休」！麥當勞於官方FB專頁帖文指，將於今晚﹙9月4日﹚6點正式暫停供應咖啡，並感謝消費者多年支持。停售的咖啡包括凍和熱濃香咖啡，以及即磨咖啡。值得一提，麥當勞仍有另一咖啡品牌McCafé，帖文並無提及會停售咖啡。

據資料顯示，捷榮與香港麥當勞合作多年，一直為後者提供多種咖啡及茶產品材料。恰巧，捷榮母企捷榮國際控股﹙2119﹚近日股價創新低，盤中低見0.68元，上周五收報0.7元，該股於2018年上市，招股價1.98元。

不過，捷榮國際業績尚好，早前公布截至6月30日止中期業績，盈利升5.2%至2,210萬元，不派息。期內收入3.59億元，按年增加9.2%，毛利率則減少2個百分點至32.3%。

今年4月大股東售股予中信 渉21%股權

成立於1932年的捷榮為綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，客戶群包括中國及香港的麥當勞專營店、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋等。

捷榮國際今年4月公布，大股東向中信股份（0267）旗下大昌行食品國際出售公司合共1.5億股，相當於已發行股份約21%，總代價1.33億元，相當於每股約0.88元，值得一提，中信系持有麥當勞中國大陸和香港業務。