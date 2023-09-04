麥明詩任傳承教育非執行董事　今日起生效　每年袍金36萬元

有「十優港姐」之稱的麥明詩獲傳承教育（8195）委任為非執行董事，由今日（4日）生效。



公司指出，麥明詩分別於2014年及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位。彼於2018年獲得紐約律師資格。於2019年至2022年，麥明詩任職於麥肯錫公司，領導多個有關策略、組織及設計思維的管理諮詢項目。

在此之前，麥明齡於2015年至2019年期間從事娛樂行業，並曾擔任多個大型電視節目廣播及定期講座節目的主持人。她為Project Melo Limited（一間專注於青年賦權的公司）的聯合創始人。

公司指出已與麥明詩已訂立服務合約，自今日起初步年期為3年。她須根據公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則輪值退任及膺選連任。麥明詩有權收取董事袍金每年360,000元。其薪酬乃參考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

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公司又指出，於今日交易時段後，與由麥明詩全資擁有的老麥工作坊訂立協議（「顧問協議」）。根據顧問協議，本公司已同意委聘老麥工作坊，而老麥工作坊已同意擔任公司顧問以提供諮詢服務，麥明詩（老麥工作坊之唯一董事）獲任命履行有關職責，固定年期為3年，自今日起生效。諮詢服務的範圍包括就公司的投資者關係及教育相關業務發展（包括但不限於幼兒發展）提供意見。根據顧問協議，公司將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年1,000,000元的顧問費用。