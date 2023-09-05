太古計劃斥資97億人民幣　競購上海浦東兩幅商住地40%權益

太地（1972）入標競投上海浦東新區兩幅地塊40%權益，涉及金額約97.1億元（人民幣‧下同）。



太地指出分別以65.9億元及31.1億元，向上海陸家嘴及旗下持有70%權益的前灘投資，競投洋涇地塊及前灘地塊權益。至於兩幅地塊餘下60%權益，則由上海陸家嘴旗下陸家嘴開發（上海﹕600663）持有，其擁有收購兩幅地40%權益的優先權益。

太地指出洋涇地塊位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸，該地塊規劃的建築面積約389,934平方米（包括地下零售建築面積20,000平方米）。如成功收購該地塊的股份，公司將與陸家嘴開發共同將該地塊發展作零售、辦公、住宅、及文化用途。

至於前灘21號地塊，則位於浦東新區前灘國際商務區，規劃的地上地下總建築面積約602,431.47平方米。如太古地產能成功收購該地塊的股份，將與陸家嘴開發一起將該地塊發展作零售、辦公及住宅用途。

太地正銳意拓展內地業務投資

太古地產行政總裁彭國邦表示：「我們很高興有機會競投這兩塊極具發展潛力的地塊。在公司的1,000億元投資計劃下，我們正銳意拓展在中國內地的業務投資，希望發展更多項目。參與這兩個投資機會正體現了公司積極擴展業務的發展策略，彰顯了太古地產對投資中國內地的長期承諾。」

彭國邦繼續表示：「上海是國際大都市，我們很希望能繼續拓展在上海的投資，憑藉我們發展及管理綜合商業項目的成功經驗，進一步助力上海的城市更新和建設成為更高水平的國際消費中心城市。」