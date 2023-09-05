滙豐下調數碼通目標價至5.1元　評級降至「持有」

滙豐（HSBC Global Research）發佈報告，將數碼通（0315）評級從「買入」下調至「持有」，並將其目標價降低20.3%，至5.1元。



集團本月初公布全年業績，期內收入67.63億元，按年跌2.8%；純利2.69億元，按年跌36.5%。撇除投資虧損撥備，相關股東應佔集團溢利為4.7億元，按年增3.5%；每股賺24.3仙，派末期息17.5仙，按年增12.9%。全年派32仙，按年增6.7%。

滙豐指，數碼通業績平穩，服務收入增長1%，經調整一次性因素後純利增長4%，但下半年趨勢或會出現下降。

數碼通5G業務收入翻倍，但其盈利或被抵消。（資料圖片）

漫遊、5G盈利被消極影響抵消

報告指出，儘管數碼通業務具相當實力，漫遊量按年增長55%，5G家庭寬帶用戶數量亦達到10萬，收入增倍。但此兩項收益，會被預付費收入下降，以及MVNO（移動虛擬行動網絡經營者）收入下降等消極影響所抵消，導致本地非漫遊業務下跌5.7%。

同時，由於集團電力和勞動力成本上升，以及收入增長乏力，亦降低了盈利可見度。當中，數碼通預計近期資本支出持平，中期或將下降，反映出5G投資高峰已經結束。而集團全年股息為32港仙，雖同比增加6.7%，但仍低於滙豐原本預期的36仙。

預期股息下降 下半年業務前景嚴峻

滙豐又稱，考慮到下半年的艱難形勢，故將數碼通2024及2025年6月財年的EBITDA預期，分別下調7.6%及7.5%，反映收入下降幅度已經超出預期，下半年業務表現或疲軟，前景黯淡。其估計，企業客戶漫遊業務或會有進一步增長，但由於數字已重返疫情前83%水平，上漲空間有限。另外，報告又將目標價由6.4元調低至5.1元，股息預期有所下降。