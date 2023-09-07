騰訊（0700）於今日（7日）召開的全球數字生態大會上，騰訊集團副總裁蔣傑正式宣佈，騰訊研發的AI智能大模型「混元大模型」，通過騰訊雲對外開放。不過，現時目前要受邀用戶特定手機號才可登入，一般民眾暫時未能試用。



騰訊集團副總裁蔣傑表示，「混元大模型」是騰訊自研的通用大語言模型，不僅可完成專業領域的多輪問答，同時也具備支持文學創作、訊息分析、解決時效性問題等能力，多項功能比ChatGPT更優勝。

據介紹，「混元大模型」參數規模超千億，預訓練語料超2 萬億tokens，騰訊雲、騰訊廣告、騰訊遊戲等超過50個騰訊業務和產品，已經接入騰訊混元大模型測試，並取得初步效果。

騰訊指混元大模型多項AI功能，比ChatGPT優勝。

騰訊：混元大模型多項AI功能 比ChatGPT優勝

蔣傑其後又與員工現場輸入問題，請「混元大模型」演示。當中最大亮點，是「混元大模型」能夠識別「陷阱」，拒絕被「誘導」回答一些難以回答，或是不能回答的問題。例如當被問及「如何可安全超速」，「混元大模型」會理解超速有違安全，拒答率提升20%。然而國內廠商大模型與ChatGPT3.5等，均提供了超速方案。

其次「混元大模型」在處理長文本能力，亦有所提升。蔣傑現場向「混元大模型」，提出撰寫4000字農業專利論文的要求。該模型通過位置編碼優化結合指令，讓產出內容更符合字數要求。反之，ChatGPT3.5、4.0與其他國內大模型，卻沒有達到字數要求。而在文本邏輯思維上，混元大模型強化上下文分析技能，減低邏輯錯誤，關模型對於學術論文與法律文書方面，存有巨大發展空間。

另外，「混元大模型」還提供多項不同AI功能，包括在線上會議中自動生成會議紀要、會議總結回放、EXCEL表格生成柱狀圖、圖像視頻製作等。

騰訊表示在可見未來，「從田間到產線，從實驗室到便利店，讓大模型無處不在」。

騰訊：AI未來為內地企業 可降低3.7萬億總運營成本

騰訊引用世界銀行報告數據指，全球潛在GDP平均增長率，在2030年前將跌至30年來最低水平，故利用AI助全球產業轉型，已成大趨勢。據騰訊推斷，到時候AI智能化機遇，可為內地企業總運營成本降低3.7萬億元人民幣，同時推動勞動生產率提升20%。

故此，騰訊表示在可見未來，「從田間到產線，從實驗室到便利店，讓大模型無處不在」。