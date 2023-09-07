傳深圳放寬港澳居民商用物業限購　投資者不考慮：美元定存更好

內地再傳出放寬樓市措施。據內地《中國房地產報》引述深圳市住房公積金管理中心的相關人士消息，指「目前深圳市非住宅類的商業辦公物業、商務公寓等，對港澳居民是放開了。」意味港澳居民購買深圳市商用物業時不再「限套」（限制購買單位數量）。

報道引述消息人士指出，早於9月5日下午就接到通知，深圳會取消對港澳人士購買商用物業限制，包括商舖、寫字樓和公寓，相關網簽系統於今日（9月7日）調整好，「政府可能不會發布相關文件，只做不說。」

深圳一名公寓項目銷售人員亦向內媒表示，相關細節仍未公布，但他們已經收到通知。據2007年7月發布的《深圳市國土局關於規範境外機構和境外個人購買商品房的通知》，港澳台地區居民和華僑只能購買一套用於自住的住宅類商品房。而境外機構和個人購買非自用房地產的，要遵循商業存在的原則，申請設立外商投資企業，取得營業執照後方可按照核准的經營範圍從事相關業務。也就是說境外機構和個人購買非自用商品房，必須要取得兩證，一個是《外商投資企業批准證書》，一個是《營業執照》，營業執照中要有房地產投資的營業範圍。

投資者：定存利率超過不少房產出租回報率

報道又引述深圳某代理行高層認為，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。據美聯物業數據，自1月8日香港與內地通關後，深圳樓市多項數據均顯現上升趨勢，2月份買家對深港物業的查詢及訪客量，分別較通關前上升8成及7成，香港客戶交易量佔整體交易的比率則由4%升至10%。

從成交來看，深圳樓市的買賣交易量增長了88%，住宅、商舖的租賃成交量分別增長1.35倍、1.25倍。關口附近的物業表現更為突出，買賣交易量上升1.38倍，住宅、商舖的增幅分別高達2倍、1.8倍，反映通關對深圳樓市的刺激作用。

不過亦有客戶持觀望態度，一位香港投資者幾年前曾在粵港澳大灣區購買多套公寓用於出租，他對該報指出，暫時沒有投資深圳商用物業的計劃，因為市場變了，「現在買住宅回報更高，特別是豪宅。而且若是投資的話，目前美金的定存利率都有6%了，超過不少房產的出租回報率。」