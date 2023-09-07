新地基礎溢利跌17%末期息3.7元　未來最多派基礎溢利五成作股息

新地（0016）公布，截至今年6月底，全年純利239.07億元，按年跌6.5％。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為238.85億元，按年跌16.8%。派末期息每股3.7元，連同中期息1.25元，全年派4.95元，與去年相同，佔本年度基礎溢利約60%。

不過集團明言，未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的四至五成為股息。期內收入711.95億元，按年跌8.4%。

新地表示，物業銷售溢利減少，出租物業組合及非地產業務則繼續貢獻龐大且相對穩定的經常性溢利。隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，相信集團經常性收入基礎將進一步擴大。香港方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON將在今年第四季開始營運。元朗形點商場的擴展部分和 觀塘The Millennity的基座商場均預計在明年開業，中長期而言，香港高鐵西九龍總站發展項目等主要綜合物業相繼落成後，將進一步壯大集團的經常性收入。

展望未來，新地稱，外圍經濟前景疲弱等多項因素或會影響香港經濟的復蘇步伐，大部分先進經濟體的息率或會在高水平維持一段時間，但高利率應可令通脹降溫，目前加息周期或已接近尾聲。集團又對內地和香港的前景充滿信心，將繼續在香港及內地主要城市投資。