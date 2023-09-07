每百港元兌逾93人民幣！　專家料國家隊托市無效　跌穿呢個位掃貨

內地經濟復甦緩慢，美國加息預期再升溫，在隔夜美元繼續上行下，人民幣今日﹙7日﹚持續受壓，離岸及在岸價雙雙回落至7.32關口附近，每百港元兌逾93人民幣。大行認為，內地經濟疲弱是人民幣走弱的主要因素，即使官方出手托市，人民幣匯率也難改受壓的局面。專家預料，離岸人民幣最快本月跌至7.5算，「屆時有意北上的港人，可以重手買入。」



美國非製造業指數意外強勁，導致市場對美聯儲加息預期又升溫，美匯指數隔晚曾升破105，創近6個月新高，人民幣走勢亦續偏弱。離岸人民幣（CNH）最新報7.3329，跌125點子；在岸人民幣（CNY）昨日失守7.32算，創逾10個月新低，最新跌幅收窄，報7.3243；人民幣中間價繼上日下調186點子後，今早再下調17點子，報7.1986。

由於人民幣貶值可能會觸發資本外流，人民銀行不得不出招穩定人民幣匯率，宣布本月15日起下調外匯存款準備金率，中資銀行亦積極助攻，在離岸市場收緊人民幣流動性，又在岸市場釋放美元流動性。《彭博》引述外匯市場交易員稱，周三（6日）以中資大行為主的銀行，曾在7.32附近賣出美元，試圖紓緩人民幣跌勢。

人民銀行出招穩定人民幣匯率，宣布本月15日起下調外匯存款準備金率。（資料圖片）

內地經濟疲弱 料國家隊難「托市」

美元走強固然是導致人民幣走弱的其中一個原因，但事實上美元的強勢已非朝夕，今年人民幣累挫近6%，根本原因還是在於市場對中國經濟的擔憂。

摩根士丹利表示，即使官方出手托市，但歐美經濟放緩及內地自身挑戰，或逐步反映於人民幣，拖累匯價走勢，且短期內對中國前景的信心不會顯著回升，原因是民營企業的信心不足、內房債務危機和人口等長期問題。

該行料離岸人民幣將進一步貶值，並指中國宏觀風險會加大全球增長疲弱和新興市場央行寬鬆周期所帶來的現有壓力，離岸人民幣在今年餘下時間內將繼續受壓。

即便是中資券商中金亦指出，內地9月經濟數據仍偏弱，預期人民幣或在穩匯政策下，續處低位徘徊階段，需等待內外基本因素有改善後，才有機會回升。

盧楚仁預計人民幣匯率今年會在低位徘徊，﹙資料圖片﹚

專家：最快本月跌至7.5算

因此，儘管托市措施一浪接一浪，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人民幣仍會保持弱勢，形容「倘若美元（走勢）弱，人民幣會比美元更弱；美元（走勢）強，人民幣則會跌得更急。」

盧楚仁解釋，人民幣弱勢的原因是內地經濟增長緩慢，導致現時並非投機性沽盤，而是實質性沽盤，故國家隊托市作用不大，再加上中央為穩定內房，繼續減息，預計人民幣今年會在低位徘徊，離岸人民幣在陸續失守7.35、7.38關口後，最快本月會跌至7.5算，屆時有意北上的港人，可以重手買入。

被問及人民幣何時轉勢，他指出，待美息見頂，美元轉弱後，人民幣跌勢會舒緩，但只要人行保持寬鬆的貨幣政策，人民幣弱勢難變。